Тысячи саратовцев остались без горячей воды из-за работ на теплосетях. Об этом сообщили в пресс-службе «Т-Плюс».

Отключения коснулись абонентов по следующим адресам:

- ул. Большая Горная, 337, 357, 359;

- ул. Железнодорожная, 43/55, 61/69, 96;

- ул. Зарубина, 176, 180/182, 186, 186А;

- ул. Московская, 158, 164;

- ул. Посадского, 271, 273, 308, 308, 320, 322;

- ул. Степана Разина, 62/76, 75А, 75Б, 78, 80, 85, 87, 89, 93;

- ул. Университетская, 59, 61, 65/73, 75/77, 85;

- ул. 3-я Садовая, 1;

- ул. Большая Садовая, 153/163, 168/174, 175/183, 188/190, 192/208, 210;

- ул. Дачная, 30 А;

- ул. Зарубина, 202;

- ул. Кутякова, 164;

- ул. Стрельбище, 20, 22;

- ул. Тракторная, 17/29.

Вернуть горячую воду в дома жителей Саратова коммунальщики надеются до конца сегодняшнего дня.

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