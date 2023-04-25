В Саратове полиция оштрафовала 97 человек за нарушение ПДД на электросамокатах

В Саратове проводят регулярные рейды по выявлению нарушений ПДД на средствах индивидуальной мобильности – электросамокатах, моноколесах и аналогичному транспорту. Об одном из таких недавних мероприятий сообщили в дорожной полиции.

Региональная Госавтоинспекция привлекла к административной ответственности за пересечение проезжей части по пешеходному переходу на электросамокатах 97 человек. В отношении каждого нарушителя был составлен административный материал по ч.2 ст.12.29 КоАП РФ, а также назначен штраф в размере 800 рублей.

Кроме того, с саратовцами проводили беседы о соблюдении новых требований ПДД, вступивших в силу с 1 марта этого года, а также напомнили, что за любое нарушение ПДД на электросамокате можно быть привлеченным к административной ответственности и лишиться 800 рублей.

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