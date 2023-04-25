В Саратовской области еще 126 человек заболели коронавирусом

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19 Саратовской области, на сегодняшнее утро, 25 апреля, были подтверждены еще 126 новых случаев заболевания коронавирусом.

Большинство случаев заражения были выявлены в Саратове (60), Энгельсском районе (21), Балашовском (15) и Балаковском (7); в категории заразившихся ковидом оказались 20 детей и подростков младше 17 лет и 35 пожилых людей.

Все новые заболевшие переносят заболевание в легкой форме – у них наблюдаются лишь симптомы ОРВИ. Напомним, за день до этого количество заболевших составило 127 человек.

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