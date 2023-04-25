В автоаварии под Аткарском пострадал водитель Lada Granta

Сегодня ночью, 25 апреля, в Аткарском районе произошла автоавария, пострадал один человек. Об этом сообщило отделение пропаганды УГИБДД Саратовской области.

Около 01:00 38-летний водитель на автомобиле Lada Granta не справился с управлением, его машина вылетела за пределы проезжей части и перевернулась.

Мужчину госпитализировали с травмами.

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