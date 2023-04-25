Володин призвал власти Саратова переселять жителей аварийных домов в пределах их микрорайонов

В ходе последней рабочей поездки в Саратов, Председатель Госдумы Вячеслав Володин резко раскритиковал власти города и области за безучастность по отношению к гражданам при осуществлении программы переселения из аварийных жилых помещений. Пост, опубликованный сегодня утром, 25 апреля, в Telegram-канале саратовских сторонников политика, сообщил, что спикер ГД получает обращения от «аварийников», которым чиновники предложили переезд на другой конец города.

Володин напомнил мэру Ладе Мокроусовой и губернатора Роману Бусаргину, что на програму переселения выделяются значительные средства, а человек, переселяемый из аварийного жилья, должен получать дом в том же районе.

— Надо стараться это делать, потому что, если только вы его берете и из Заводского перевозите в Ленинский, у него фактически рушится вся жизнь, весь его уклад, до этого времени сложившийся. Он там работает, дети ходят рядом в школу, в поликлинику, в садик. Довольным этим никто не будет, Лада Михайловна. И поэтому не нужно вот так вольно обращаться с ресурсами, которые даны на переселение людей, а не ухудшение их жизненного уклада, — напомнил Спикер Госдумы властям Саратова.

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