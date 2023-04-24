Саратовские артисты завоевали золотые медали в номинации «Цирковое искусство»

Фото: «Саратовский цирк» Вконтакте

Подведены итоги номинации «Цирковое искусство» XXII Молодежных Дельфийских игр в Саратовском цирке. Об этом сегодня, 24 апреля сообщило официальное сообщество «Саратовский цирк» Вконтакте.

Саратовские артисты завоевали 2 золотых медали и специальный диплом «За преданность жанру».

В категории «Соло 16-24 года» специальным дипломом «За преданность жанру» награжден Чамышев Антон Сергеевич (Саратовская область). Золотой медалью также награждена Суркова Елизавета Андреевна (Саратовская область).

В категории «Коллективы» специальным дипломом за «Волю к победе» награждена Эстрадно-цирковая студия «TwisT» из города Энгельс.

Золотой медалью награжден ГАУК СО Центр Циркового искусства Цирк Арт-Алле города Маркс с номером «Эхо».