В Саратовской области пастух наткнулся на человеческие кости

Фото: СУ СКР по Саратовской области
Пастух случайно наткнулся на кости человека в Марксовском районе Саратовской области. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.
Находка была сделана днем 22 апреля на поле рядом с селом Золотовка.
Проводятся экспертизы, в ходе которых установят пол, возраст и примерный год смерти человека. Следователи также попытаются определить личность погибшего.
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