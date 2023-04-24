В Саратовской области пастух наткнулся на человеческие кости

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Пастух случайно наткнулся на кости человека в Марксовском районе Саратовской области. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

Находка была сделана днем 22 апреля на поле рядом с селом Золотовка.

Проводятся экспертизы, в ходе которых установят пол, возраст и примерный год смерти человека. Следователи также попытаются определить личность погибшего.

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