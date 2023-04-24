Бастрыкин поручил доложить о расследовании гибели жителя Саратова – полицейские ранее доставили его в отдел по делу о краже

Александр Бастрыкин, фото из архива КП

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании уголовного дела по факту превышения должностных полномочий сотрудниками полиции Саратова. Об этом сообщил информационный центр СКР.

В социальных сетях родители погибшего саратовца обратились к руководству СК России с просьбой обстоятельно изучить причины и обстоятельства смерти их сына. Обратившиеся уверены, что трагедия вызвана неправомерными действиями полицейских. Саратовец незадолго до гибели оказался в отделе в ходе следственных действий сотрудников МВД – они расследовали уголовное дело о краже.

Саратовский следком расследует уголовное дело о превышении полномочий с применением насилия или угрозой его применения, сотрудникам полиции уже предъявлены обвинения. Доклад о расследовании для Александра Бастрыкина представит и. о. главы областного следственного управления Олег Мерзин.

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