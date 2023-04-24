В Саратове почтили память погибших в ходе ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Саратовской области

В преддверии 26 апреля в Саратове отмечается годовщина аварии на Чернобыльской АЭС. Сегодня, 24 апреля, на Соколовой горе у мемориала «Защитившим от атома» состоялось памятно-траурное мероприятие, посвященное 37-годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС.

В нем приняли участие: ветераны-ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, представители Главного управления МЧС России по Саратовской области, Правительства Саратовской области, студенты профильных кадетских классов и общественность.

По традиции мероприятие завершилось минутой молчания и возложением цветов к мемориалу. Также, в музее «Боевой и трудовой славы» прошел урок мужества, на котором ветераны-ликвидаторы поделились своими воспоминаниями с учащимися профильных кадетских классов.

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