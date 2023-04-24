Фото: Госавтоинспекция

В Саратове 30-летняя пассажирка «четырки» пострадала в столкновении с Honda, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

У дома по адресу Бирюзова, 7 в 13:30 столкнулись ВАЗ-2114 и Honda CR-V, 30-летняя женщина из «четырнадцатой» получила травмы, ее доставили в больницу.

В дорожной полиции выясняют обстоятельства автоаварии.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.