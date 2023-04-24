Фото: Роман Бусаргин / Телеграм

Саратовский губернатор потребовал от областных и муниципальных спортучреждений тратить деньги на развитие. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Сейчас, по словам Романа Бусаргина, бюджетные спортивные учреждения редко направляют деньги от сдачи своих помещений в аренду на собственный ремонт или развитие. На эти же задачи по-прежнему требуют выделять средства из регионального бюджета.

Глава региона отметил, что считает такой подход неверным, полученная таким образом прибыль должна использоваться в первую очередь на благо спорткомплекса и поддержание его качества.

Бусаргин распорядился министру спорта региона Олегу Дубовенко провести проверку во всех спортучреждениях, сдающих в аренду собственную инфраструктуру.

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