архив КП Фото: Антон ПИКУС

Под Саратовом построят причал стоимостью 22,4 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе администрации города.

Аукцион на постройку причала в поселке Синенькие Гагаринского района разместил комитет по строительству и инженерной защите, заявки принимаются до 4 мая.

За 22,4 миллиона подрядчику предстоит построить причал с твердым покрытием в акватории водохранилища, углубить дно и берег, а также «создать территорию для комфортного нахождения пассажиров во время ожидания судна» и построить ливневки. Сдать готовый причал победитель аукциона должен к 31 августа.

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