В Саратове перенесли на май масштабное отключение холодной воды, анонсированное на 26-27 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе «КВС».

Работы проведут в мае, о точной их дате горожан коммунальщики оповестят на ресурсах компании «КВС».

Ранее отключения холодной воды на сутки прогнозировали для жителей домов более чем на двух десятках саратовских улиц.

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