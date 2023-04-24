архив КП
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
На пожаре в военном городке Шиханы погибла пенсионерка, сообщил сегодня, 24 апреля, глава саратовского минздрава Олег Костин.
Днем в Шиханах-2 в Вольском районе загорелась квартира в пятиэтажке на Краснознаменной, 74-летняя пенсионерка задохнулась дымом насмерть.
Также с места ЧП госпитализировали 56-летнего мужчину в состоянии средней степени тяжести.
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