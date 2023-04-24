В Саратове на Радоницу пустят дополнительные автобусы до кладбищ

архив КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завтра, 25 апреля, в Радоницу - день особого поминовения, в Саратове на кладбища будут ходить автобусы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии областного центра. Воспользоваться можно следующими маршрутами:

- № 35 "пл. Ленина – Елшанское кладбище"; - № 16 "пос. Калашниково – пос. Заплатиновка"; - № 108 "пл. Ленина – Новое кладбище"; - № 36 "стадион "Волга" - пос. Новый Увек"; - № 22 "стадион "Волга" - пос. Увек"; - № 39 "стадион "Волга" - пос. Водник"; - № 26 "пос. Заплатиновка – пос. Комсомольский".

График работы автобусов - с 7:00 до 18:00.

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