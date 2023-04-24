Более половины школьников Саратовской области отдохнут в лагерях всех типов

архив КП Фото: Артем КИЛЬКИН

На территории области активно ведется подготовка к летней оздоровительной кампании. Об этом доложил исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства области, министр труда и социальной защиты Сергей Егоров на заседании круглого стола в Саратовской областной Думе.

Как сообщает Министерство труда и социальной защиты области: всеми формами отдыха, оздоровления и занятости в летний период 2023 года планируется охватить 57% детей школьного возраста, это 142 тысячи человек. Около 50 тысяч ребят отдохнут в лагерях всех типов, из них: 20736 из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, включая 442 воспитанника интернатных учреждений и 12800 детей диспансерной группы.

Для школьников из семей военнослужащих и участников СВО порядок подачи заявлений на путевку в лагерь или санаторий максимально упрощен.

На Черноморском побережье Краснодарского края смогут отдохнуть 1400 юных жителей области, из них 1000 из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и 400 детей диспансерной группы. Трудовой опыт получат более 11 тысяч подростков.

На сегодняшний день в региональный реестр организаций отдыха детей и их оздоровления заявлены 634 организации отдыха детей и их оздоровления, в их числе: 584 лагеря с дневным пребыванием, 2 палаточных лагеря, 38 сезонных лагерей с круглосуточным пребыванием, 10 санаторно-курортных организаций.

В министерстве труда и социальной защиты области продолжает работу «горячая линия» по вопросу отдыха и оздоровления детей: 8(8452) 98-26-54.

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