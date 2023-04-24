В Саратове в автоаварии у Трофимовского моста пострадали трое

Фото: Госавтоинспекция
В автоаварии у Трофимовского моста пострадали трое, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Около 10 утра столкнулись Nissan Qashqai и Hyundai Solaris на улице Шехурдина рядом с Трофимовским мостом.
В ДТП пострадали трое. 35-летней женщине помощь оказали на месте, 75-летней пенсионерке и 82-летнему мужчине потребовалась госпитализация.
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