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НовостиПроисшествия24 апреля 2023 11:06

В Саратове в автоаварии у Трофимовского моста пострадали трое

Nissan Qashqai и Hyundai Solaris столкнулись на улице Шехурдина
Роман Хвалин
Фото: Госавтоинспекция

Фото: Госавтоинспекция

В автоаварии у Трофимовского моста пострадали трое, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Около 10 утра столкнулись Nissan Qashqai и Hyundai Solaris на улице Шехурдина рядом с Трофимовским мостом.

В ДТП пострадали трое. 35-летней женщине помощь оказали на месте, 75-летней пенсионерке и 82-летнему мужчине потребовалась госпитализация.

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