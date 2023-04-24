Житель Саратовской области избил возлюбленную в порыве ревности

архив КП Фото: Евгения ГУСЕВА

Житель одного из сел Лысогорского района подозревается в умышленном причинении тяжких телесных повреждений. Об этом сегодня, 24 апреля, сообщает региональное МВД.

Подозреваемый испытывал к потерпевшей романтические чувства и ждал взаимности. Общение женщины с другими мужчинами вызывало в нем приступы ревности. Как-то он увидел на улице возлюбленную, которая общалась с неким незнакомцем. Тем же вечером, находясь в квартире 29-летней потерпевшей, в порыве ревности он избил женщину руками и ногами. В последствии пострадавшей понадобилась госпитализация.

Оперативниками уголовного розыска было установлено место нахождения подозреваемого, он был задержан и доставлен в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжких телесных повреждений.

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