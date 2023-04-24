На Радоницу 25 апреля в Саратовской области пройдут сильные дожди с грозами

архив КП Фото: Иван МАКЕЕВ

Завтра, на Радоницу 25 апреля, утром и днем в Саратовской области пройдут сильные дожди с грозами. Об объявлении желтого уровня опасности из-за неблагоприятных погодных условий доложили в региональном ГУ МЧС.

В регионе усилится ветер юго-восточного и восточного направлений скоростью до 17 м/с, местами – до 20 метров в секунду. Прогнозируются также сильные дожди (от 15 миллиметров осадков), возможны грозы.

В Левобережье при этом сохранится высокая пожарная опасность (четвертый класс горимости).

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