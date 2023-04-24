Под Саратовом рецидивист разбил бутылку об лоб приятеля

В Пугачевском районе Саратовской области конфликт двух мужчин обернулся уголовным делом. Об этом сегодня, 24 апреля, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По версии следствия, вечером 1 апреля на набережной обвиняемый поссорился со своим приятелем. В какой-то момент 32-летний злоумышленник ударил оппонента кулаком в лицо, а потом разбил бутылку о его лоб. 35-летний потерпевший в больницу не обращался, но заявление в полицию написал.

Силовики выяснили, что задержанного уже привлекали к административной ответственности за побои, и завели на него уголовное дело как на рецидивиста. После допроса селянина отпустили, взяв с него обещание явиться в отдел по первому требованию.

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