Саратовский суд посадил под домашний арест московского адвоката

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Суд Саратова выбрал меру пресечения фигурантам дела о мошенничестве на 7 миллионов рублей. В преступлении подозревается адвокат Мария Захарова и ее знакомый Александр Виноградов. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Октябрьского суда.

Захарову отправили под домашний арест до 18 июня, а Виноградова на такой же срок заключили под стражу.

По версии следователей, в одном из заведений Саратова обвиняемые получили от подозреваемого по уголовному делу Саратовца 7,4 миллиона рублей. За это вознаграждение адвокат с сообщником обещали помочь избежать наказания.

На самом же деле пара просто пыталась обмануть клиента. На результаты расследования они повлиять не могли.

После передачи денег злоумышленников задержали – человек, который давал взятку, действовал под наблюдением силовиков.

Заведено уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы.

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