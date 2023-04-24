В Саратове выделят 44 миллиона рублей на дворовой ремонт в 2023 году. Об этом было заявлено сегодня, 24 апреля, на заседании комиссии гордумы по бюджетно-финансовым вопросам.
Глава комитета мэрии по финансовым вопросам Александр Струков также рассказал о других тратах городского бюджета.
Так, на проектно-изыскательные работы по возведению путепровода на Сокурском тракте выделят 55,1 миллиона рублей, также дополнительные 3,5 миллиона выделят дополнительно на содержание учреждений в подчинении у комитета по физкультуре и спорту.
Такое предложение не вызвало возражений у комиссии.
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