В Саратове выделят 44 миллиона рублей на дворовой ремонт в 2023 году. Об этом было заявлено сегодня, 24 апреля, на заседании комиссии гордумы по бюджетно-финансовым вопросам.

Глава комитета мэрии по финансовым вопросам Александр Струков также рассказал о других тратах городского бюджета.

Так, на проектно-изыскательные работы по возведению путепровода на Сокурском тракте выделят 55,1 миллиона рублей, также дополнительные 3,5 миллиона выделят дополнительно на содержание учреждений в подчинении у комитета по физкультуре и спорту.

Такое предложение не вызвало возражений у комиссии.

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