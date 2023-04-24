В Энгельсе мужчина насмерть разбился при падении с трубы

В Энгельсе мужчина погиб от падения с трубы. Об этом сегодня, 24 апреля, сообщает портал «ЧП Саратов».

Трагедия произошла в городе Энгельс на улице Тельмана, у дома №13. Мужчина залез на трубу высотой с девятиэтажный дом и сорвался вниз.

Прибывшие медики «скорой помощи» констатировали его смерть. Полиция и следственный комитет выясняют обстоятельства случившегося.

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