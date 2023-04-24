Под Саратовом школьников возил водитель с судимостью

архив КП
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Лысогорском районе Саратовской области по требованию прокуратуры уволили водителя школьного автобуса. Об этом сегодня, 24 апреля, сообщается на сайте регионального ведомства.
Администрация школы в селе Большая Дмитровка наняла ранее судимого мужчину в конце февраля этого года.
Трудовой кодекс, который запрещает нанимать в сферу образованию граждан, имеющих судимость или подвергавшихся уголовному преследованию директор школы проигнорировал. В результате, управление образования района водителя уволило, а директора школы привлекло к дисциплинарной ответственности.
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