В Новобурасском районе простились с участником спецоперации Александром Романовым

22 апреля в Новобурасском районе Саратовской области простились с участником специальной военной операции Александром Романовым. Об этом сообщили власти муниципалитета.
- Александр Павлович отважно сражался, с честью защищая национальные интересы страны. Скорблю вместе с родными и близкими. Вечная память человеку, отдавшему жизнь за свободу и независимость России, - выразил соболезнования родным и близким погибшего губернатор Роман Бусаргин.
Александр Романов - уроженец села Гремячка. Находился в зоне СВО с первых дней ее проведения, скончался от тяжелого ранения 16 апреля.
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