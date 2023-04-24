В Новобурасском районе простились с участником спецоперации Александром Романовым

22 апреля в Новобурасском районе Саратовской области простились с участником специальной военной операции Александром Романовым. Об этом сообщили власти муниципалитета.

- Александр Павлович отважно сражался, с честью защищая национальные интересы страны. Скорблю вместе с родными и близкими. Вечная память человеку, отдавшему жизнь за свободу и независимость России, - выразил соболезнования родным и близким погибшего губернатор Роман Бусаргин.

Александр Романов - уроженец села Гремячка. Находился в зоне СВО с первых дней ее проведения, скончался от тяжелого ранения 16 апреля.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.