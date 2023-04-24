Плюсик

В штабе XXII молодежных Дельфийских игр появился свой котик. Плюсик – очень милый серый кот и он ищет хозяев.

Плюсик сам пришел к волонтерскому штабу и сразу завел себе новых друзей.

- Мы верим, что в дни XXII молодежных Дельфийских игр России этот милый питомец найдет себе семью, - заявляют волонтеры, о чем сообщается в Телеграм-канале «Время Саратовское Z».

Желающие забрать Плюсика себе могут обращаться в штаб.

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