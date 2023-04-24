Дефицит бюджета Саратова увеличится еще на 77 миллионов рублей

Фото: Архив КП Фото: Даниил ОПАРИН

Сегодня, 24 апреля, в мэрии проходит заседание комиссии Саратовской городской думы по бюджетно-финансовым вопросам, экономике, использованию муниципальной собственности, налогам и сборам.

Депутаты рассмотрели изменения в бюджет города. Александр Струков - глава комитета по финансам, доложил, что в связи с поступлениями средств из областного бюджета предлагается увеличить доходы и расходы города в 2023 году на 165 миллионов рублей, в 2024 и 2025 году – на 187,1 и 183,1 миллионов рублей, соответственно.

121 млн рублей поступает на реализацию проекта по созданию и реконструкции трамвайных путей.

На благоустройство дворовых территорий запланировано потратить 44 миллиона рублей. 55, 1 миллион предложено потратить на проектно-изыскательские работы по строительству путепровода через ж/д пути на Сокурском тракте, на содержание учреждений комитета по физкультуре и спорту - 3,5 миллиона, ремонт фасада школы № 103 обойдется в 6,3 миллиона, содержание подведомственных учреждений администрации Кировского района в 1,5 миллиона и благоустройство территории Лицея № 107 в 2,4 миллиона.

Таким образом, дефицит бюджета Саратова увеличится на 77,3 миллиона – до 1,176 миллиарда рублей.

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