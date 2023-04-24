Вчера, 23 апреля, в Энгельсе простились с Александром Куксом, главой управления образования муниципалитета. Информацию подтвердили в пресс-службе администрации.

Александр Кукс скончался в возрасте 67 лет. Он начал свой путь учителя в школе № 9, а также принимал участие в открытии школы № 32. С 1997 года покойный занимал ложность руководителя управления образования местной администрации.

Прощание пройдет сегодня, 24 апреля, по адресу: Энгельс, улица Весенняя, 6б, в зале прощаний морга. Начало церемонии в 12:00. Александра Кукса захоронят на Эльтонском кладбище.

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