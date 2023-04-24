Роман Бусаргин

Роман Бусаргин предложил саратовцам жаловаться на работу автобуса № 90 в его Телеграм-канале, если транспорт плохо ходит по этому маршруту.

- Замечания по поводу работы автобуса № 90 уже переданы в министерство транспорта и дорожного хозяйства. На линию выходит гораздо меньше машин, чем требуется от перевозчика по контракту. Много замечаний было к чистоте салонов и нарушений ПДД со стороны водителей. Перевозчик н заверил, что нарушения уже пытаются устранить. В ближайшее время на улицы Саратова должны выйти дополнительные автобусы с кондиционером.

Пишите в комментариях, есть ли изменения в работе 90-го маршрута, - пишет глава региона в своем Телеграм-канале.

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