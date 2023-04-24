На сегодня, 24 апреля, в Саратовской области еще 127 человек за сутки заразились коронавирусом. Всего в регионе обнаружено 321 429 зараженных. Выздоровели с начала эпидемии 314 295 человек, за сутки — 105.
Возрастной состав заболевших следующий:
- до 17 лет — 30;
- 18-29 лет — 21;
- 30-49 лет — 23;
- 50-64 лет — 18;
- 65 и старше — 35.
С пневмонией поступили три пациента, с признаками ОРВИ — 124.
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