На сегодня, 24 апреля, в Саратовской области еще 127 человек за сутки заразились коронавирусом. Всего в регионе обнаружено 321 429 зараженных. Выздоровели с начала эпидемии 314 295 человек, за сутки — 105.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 17 лет — 30;

- 18-29 лет — 21;

- 30-49 лет — 23;

- 50-64 лет — 18;

- 65 и старше — 35.

С пневмонией поступили три пациента, с признаками ОРВИ — 124.

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