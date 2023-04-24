Фото: УГИБДД
В Энгельсе водитель «десятки» пострадал в столкновении с Chevrolet Niva, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Утром, в 7:20 у дома по адресу Ленина, 119, столкнулись ВАЗ-2110, им управлял 40-летний мужчина, и «Шевроле Нива», за рулем которой был 43-летний водитель.
40-летний водитель «десятки» оказался в больнице из-за травм, полученных в ДТП.
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