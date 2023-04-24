В Саратове считают английский и китайский языки самыми полезными для карьеры. Об этом сообщают аналитики портала SuperJob, которые провели опрос среди экономически активного населения.

Самым востребованным на рынке труда остается английский язык: чуть меньше половины саратовцев считает его наиболее полезным для своей карьеры. Важность китайского языка отмечают 9 процентов. По 3 процента интересуются итальянским, японским и арабским, а немецким – 4 процента. 11 в работе не планируют использовать никакой иностранный язык.

60 процентов опрошенных родителей считают, что для будущего их ребенка было бы наиболее полезно знать английский, а 26 процентов родителей убеждены в пользе изучения китайского.

Время проведения: 13—20 апреля 2023 года