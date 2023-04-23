За осквернение 50 могил в Балашове задержаны двое подростков. Сегодня, 23 апреля, об этом сообщили в ГУ МВД по Саратовской области.

Напомним, инцидент произошел на старом Ветлянском кладбище. Накануне православного праздника Красная горка там разбили и осквернили памятники на более чем 50 могилах.

В 7:30 сторож кладбища обнаружил результаты вандализма и обратился в полицию. Затем заявление подали родственники покойных.

- Сотрудники полиции задержали двух несовершеннолетних 12 и 13 лет, причастных к этому нападению. Они рассказали, что опрокинули погребальные стелы из хулиганских побуждений, - сообщили в пресс-службе ведомства.

На родителей задержанных составили административные протоколы по статье 5.35 КоАП РФ.