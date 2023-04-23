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НовостиОбщество23 апреля 2023 12:03

Володин призвал не строить жилые дома рядом с 77-й школой в Саратове

Школа создана на базе бывшего монтажного техникума
Наталия Калинина
Телеграм-канал «Володин Саратов»

Телеграм-канал «Володин Саратов»

Вячеслав Володин призвал не строить жилые дома рядом с 77-й школой в Саратове. Об этом сообщает Телеграм-канал «Володин Саратов».

Обновленное здание является результатом проекта по реконструкции бывшего монтажного техникума в Саратове и станет дополнительным корпусом школы №77. Оно рассчитано на 825 учеников. Проект планируется сдать к августу 2023 года.

Саратовцы пожаловались Володину, что при строительстве жилого комплекса Царицынский не была создана необходимая инфраструктура, из-за чего 77-я школа переполнена.

Володин отметил, что в данном микрорайоне не должно больше появиться ни одного нового жилого дома, чтобы перегружать школу.