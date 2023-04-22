Субботник в Энгельсе
Сегодня, 22 апреля, в Энгельсе проходит Всероссийский субботник. Глава муниципалитета Дмитрий Плеханов также принял участие в уборке и присоединился к международной акции «Сад памяти».
Жители Энгельса активно занялись уборкой территорий, а также подключились к онлайн-голосованию за новые объекты благоустройства.
В субботнике участвуют волонтеры федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного Владимиром Путиным.
Дмитрий Плеханов присоединился к международной акции «Сад памяти»