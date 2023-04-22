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НовостиОбщество22 апреля 2023 8:55

В Энгельсе проходит Всероссийский субботник

Дмитрий Плеханов также принял участие в уборке
Наталия Калинина
Субботник в Энгельсе

Субботник в Энгельсе

Сегодня, 22 апреля, в Энгельсе проходит Всероссийский субботник. Глава муниципалитета Дмитрий Плеханов также принял участие в уборке и присоединился к международной акции «Сад памяти».

Жители Энгельса активно занялись уборкой территорий, а также подключились к онлайн-голосованию за новые объекты благоустройства.

В субботнике участвуют волонтеры федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного Владимиром Путиным.

Дмитрий Плеханов присоединился к международной акции «Сад памяти»

Дмитрий Плеханов присоединился к международной акции «Сад памяти»