Субботник в Энгельсе

Сегодня, 22 апреля, в Энгельсе проходит Всероссийский субботник. Глава муниципалитета Дмитрий Плеханов также принял участие в уборке и присоединился к международной акции «Сад памяти».

Жители Энгельса активно занялись уборкой территорий, а также подключились к онлайн-голосованию за новые объекты благоустройства.

В субботнике участвуют волонтеры федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного Владимиром Путиным.