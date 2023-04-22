архив КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

Саратовцев ждет теплая суббота с дождем. О погоде на сегодня, 22 апреля, рассказали в региональном Гидрометцентре.

День будет облачный с прояснениями, на протяжении всех суток в большинстве муниципалитетов Саратовской области будет идти небольшой, местами умеренный дождь.

Ночью - +4…+9 градусов, днем от 14 до 19, в Правобережье местами прохладнее – до +9.

Прогнозируется северо-восточный ветер 5…10 метров в секунду, возможны порывы до 14 м/с.

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