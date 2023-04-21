Саратовское УГИБДД проведет очередной рейд «Нетрезвый водитель» в эти выходные

архив КП
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
Инспекторы УГИБДД cообщают о проведении очередного рейда «Нетрезвый водитель» в Саратове в эти выходные с 21 по 23 апреля.
Мероприятие направлено на предотвращение нарушений правил дорожного движения и выявление водителей, находящихся в состоянии опьянения.
Сотрудники дорожно-патрульной службы напоминают об опасности пьяного вождения и просят саратовцев обращаться к близким и родным с просьбой не нарушать правила дорожного движения.
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