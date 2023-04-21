Фото: ru.china-embassy.gov.cn
В Саратов прибудет чрезвычайный посол КНР, сообщили в министерстве инвестиционной политики региона.
Чрезвычайный и полномочный посол Китайской народной республики в Российской Федерации Чжан Ханьхуэй посетит Саратовскую область на следующей неделе.
В рамках визита гостю будут показаны саратовские предприятия, также дипломат примет участие в совещаниях по вопросам экономического сотрудничества между регионом и Китаем.
Официальные мероприятия, посвященные визиту, состоятся 26 и 27 апреля.