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НовостиОбщество21 апреля 2023 18:08

В Саратов прибудет чрезвычайный посол КНР

Дипломат примет участие в совещаниях по вопросам экономического сотрудничества между регионом и Китаем
Роман Хвалин
Фото: ru.china-embassy.gov.cn

Фото: ru.china-embassy.gov.cn

В Саратов прибудет чрезвычайный посол КНР, сообщили в министерстве инвестиционной политики региона.

Чрезвычайный и полномочный посол Китайской народной республики в Российской Федерации Чжан Ханьхуэй посетит Саратовскую область на следующей неделе.

В рамках визита гостю будут показаны саратовские предприятия, также дипломат примет участие в совещаниях по вопросам экономического сотрудничества между регионом и Китаем.

Официальные мероприятия, посвященные визиту, состоятся 26 и 27 апреля.