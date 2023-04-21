Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 апреля 2023 15:49

В Саратовской области почти половина досрочно сдавших ЕГЭ по английскому языку набрала высокие баллы

Первой стобалльницей стала Анастасия Наседкина, она закончила школу еще в 2014
Роман Хвалин
Анастасия Наседкина, первая стобалльница ЕГЭ-2023 из Саратовской области / Фото: Министерство образования региона

Анастасия Наседкина, первая стобалльница ЕГЭ-2023 из Саратовской области / Фото: Министерство образования региона

В Саратовской области министерство образования опубликовало результаты досрочного экзамена ЕГЭ по различным предметам, включая обществознание.

Выпускница 2014 года, Анастасия Наседкина, стала первой стобалльницей по данному предмету.

Наседкина отметила, что данный экзамен для нее является подтверждением квалификации. В досрочном экзаменационном периоде 2023 года, который завершился 19 апреля, приняли участие 173 человека, большее их число – 170, – выпускники прошлых лет.

Отметим, что высокие баллы (от 81 до 99) получил следующий процент экзаменующихся:

- по русскому языку – 16%;

- по обществознанию – 9%;

- по физике – 8%;

- по английскому языку – 46%.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.