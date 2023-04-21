В Саратовской области почти половина досрочно сдавших ЕГЭ по английскому языку набрала высокие баллы

Анастасия Наседкина, первая стобалльница ЕГЭ-2023 из Саратовской области / Фото: Министерство образования региона

В Саратовской области министерство образования опубликовало результаты досрочного экзамена ЕГЭ по различным предметам, включая обществознание.

Выпускница 2014 года, Анастасия Наседкина, стала первой стобалльницей по данному предмету.

Наседкина отметила, что данный экзамен для нее является подтверждением квалификации. В досрочном экзаменационном периоде 2023 года, который завершился 19 апреля, приняли участие 173 человека, большее их число – 170, – выпускники прошлых лет.

Отметим, что высокие баллы (от 81 до 99) получил следующий процент экзаменующихся:

- по русскому языку – 16%;

- по обществознанию – 9%;

- по физике – 8%;

- по английскому языку – 46%.

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