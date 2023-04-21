В двух муниципалитетах Саратовской области до конца 2024 года расселят все аварийные дома

архив КП Фото: Иван МАКЕЕВ

В двух районах Саратовской области, - Советском и Красноармейском – могут решить проблему аварийного жилья уже в следующем году. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин в своем Телеграм-канале.

Основной массив ветхого жилья уже был расселен в последние годы. В Красноармейске остались лишь два аварийных дома с 76 жильцами, а в Советском районе - четыре дома, расположенные в небольших поселках - Советский, Пушкин и Мечетный, там живут 72 человека.

Всего до 2024 года планируется расселить 174 дома в Балаковском, Балашовском, Вольском и Пугачевском районах, признанных аварийными до 1 января 2022. В следующую очередь программы будут включены дома, получившие статус аварийных в последний год.

Глава региона также напомнил о дополнительном финансировании в размере 4,373 миллиарда рублей, предоставленном при поддержке Спикера ГД Вячеслава Володина в рамках программы расселения из аварийных домов. Эти средства помогут обеспечить новым жильем более 5 тысяч человек в Саратовской области. 200 домов будут расселены уже к концу текущего года.

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