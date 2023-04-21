Володин пригласил в Саратов парламентского лидера Непала

Ганеш Прасад Тимилсина на встрече с Вячеславом Володиным

Приглашение в Саратов от спикера Госдумы Вячеслава Володина получил глава Национального собрания федерального парламента Непала Ганеш Прасад Тимилсина и его лечащий врач, который учился в СГМУ имени Разумовского. Об этом политик сообщил на своей странице ВКонтакте.

Ганеш Прасад Тимилсина рассказал в беседе с Володиным, что его лечащий врач, будучи студентом саратовского медуниверситета, очень полюбил город на Волге.

Непальский лидер и сам выразил желание познакомиться с Саратовом, так что сам Тимилсина и его доктор приняли приглашение и посетят Саратов.

Представитель парламента Непала состоит в местной Коммунистической партии.

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