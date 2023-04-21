Саратовские спортсмены стали победителями Всероссийских соревнований и Кубка России по кикбоксингу в Казани

Фото: Лада Мокроусова / Телеграм

В Казани прошли соревнования Кубка России по кикбоксингу. Наши Саратовские спортсмены стали победителями и призерами. Поздравления сегодня, 20 апреля, опубликовала в своём телеграмм-канале Лада Мокроусова.

- Наши ребята, воспитанники центральной спортивной школы олимпийского резерва достойно представили регион. Горжусь ребятами, желаю им покорять новые вершины и достигать самых высоких результатов! - написала мэр.

По результатам соревнований в Кубке России по кикбоксингу Анна Ажгирей и Артур Манукян стали победителями.Ксения Лысюк и Евгения Федюкова завоевали бронзу. Победителями Всероссийских соревнованиях стали Павел Гусев и Ксения Бордачева. Александр Труфяков, Ярослав и Владислав Муратовы разделили 2 место. Бронзу завоевал Роман Дош.

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