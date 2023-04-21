Началось проектирование нового моста в Саратове

На портале правовой информации правительства опубликовано распоряжение министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области о начале подготовки проекта планировки территории для размещения путепровода.

Новый объект разместят в Заводском районе у станции «Зуборезный» мост пройдет от Политехнической до поворота на Кумысную поляну.

Итоги электронного аукциона подведены. Соответствующая информация размещена на сайте Госзакупок. На аукцион было подано две заявки. Победителем признан предложивший наименьшую цену - 54 369 000 рублей. Проектированием займется институт «Проектмостореконструкция».

Границы территории проведения инженерных изысканий – от Пожарного проезда до 5-го Динамовского проезда.

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