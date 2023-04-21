В Саратов прибыла делегация из ДНР для участия в XXII Дельфийских играх России

Делегация из ДНР на Дельфийских играх

В Саратов прибыла делегация из ДНР для участия в Дельфийских играх России. Об этом сообщает пресс-штаб XXII молодежных Дельфийских игр России.

На конкурсную программу заявлено девять человек. В состав входят как юные исполнители, которым всего 13-14 лет, так и опытные артисты Республики. Участники собрались из разных городов ДНР, в их числе Донецк, Макеевка, Новоазовск и ряд других.

- Мы серьезно готовились, несмотря на то, что репетициям иногда мешали взрывы. Удалось подготовить программу и для первого, и для второго тура. Мы здесь, и мы счастливы, что смогли приехать и будем выступать на Дельфийских играх России, – сказала Полина Шубникова, которая представит ДНР в номинации «Фортепиано».

Сегодня в Саратов весь день прибывают участники XXII молодежных Дельфийских игр России.

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