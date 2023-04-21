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НовостиПроисшествия21 апреля 2023 11:14

В Саратовской гимназии рухнула часть подвесного потолка

Обрушение части подвесного потолка в гимназии Саратова произошло во время перемены
Источник:kp.ru
Фото: Яндекс.Карты

Фото: Яндекс.Карты

Сегодня, 20 апреля, в столовой Саратовской гимназии № 31 произошло обрушение подвесного потолка. Упал один из элементов осветительной конструкции. Об этом в своем Телеграм-канале сообщила глава города Лада Мокроусова.

По ее данным, обрушение в гимназии Кировского района на Лесной, 1/9 произошло во время перемены.

- Незамедлительно предприняты меры по ограждению места происшествия, ведется демонтаж конструкции. Никто из учащихся или сотрудников учреждения не пострадал. Специалистам администрации поручено установить причину произошедшего и провести проверку всех образовательных учреждений города, - прокомментировала глава города.

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