Henkel продал завод в Энгельсе трем российским компаниям

Компания Henkel успешно заключила сделку о продаже своих активов в России. Об этом стало известно после заявления пресс-службы министерства промышленности и энергетики Саратовской области, сделанного сегодня, 21 апреля.

Производственное предприятие Henkel в Энгельсе, ныне работающее под брендом Lab Industries и специализирующееся на производстве синтетических моющих средств, ПВХ и материалов для автомобильной промышленности, было продано трем российским компаниям - Augment Investments, Kismet Capital Group и Elbrus Services. Все они имеют опыт работы на западных рынках.

Объединенная цена согласованной покупки составила 54 миллиарда рублей, все необходимые согласования со стороны государственных органов были получены. Областное министерство промышленности и энергетики также добавило, что завод Henkel в Энгельсе продолжает работать в обычном режиме.

Ранее компания объявила о постепенном уходе с российского рынка из-за давления западных правительств на свою позицию по бизнесу в России после начала СВО.

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