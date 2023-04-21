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НовостиОбщество21 апреля 2023 11:01

Ярмарка «выходного дня» на Театральной площади Саратова в эту субботу не состоится

Саратовские чиновники рассказали о причинах отмены ярмарки
Роман Хвалин
архив КП

архив КП

Фото: Иван МАКЕЕВ

Жителей Саратова приглашают на традиционные ярмарки «выходного дня», которые состоятся завтра, 22 апреля. Об этом информирует региональный минсельхоз.

На ярмарке все желающие смогут приобрести продукцию саратовских фермеров и предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности области.

Ярмарки будут функционировать в Заводском районе на пересечении улиц Пензенская и Томская, в посёлке Елшанка на Московском шоссе, 61 и на сельскохозяйственном рынке в посёлке Юбилейный.

На Театральной площади ярмарка завтра не состоится. С сегодняшнего дня, 20 апреля из-за проведения Дельфийских игр вход на Театральную площадь перекрыт. Работа ярмарки возобновится 29 апреля и будет функционировать с 8:00 до 15:00.

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