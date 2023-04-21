В Саратове открывается сезон навигации внутреннего водного транспорта

Фото: Пресс-служба правительства Саратовской области
Завтра, 22 апреля, в 06.45 на Набережной Космонавтов состоится открытие навигации внутреннего водного транспорта.
В мероприятии примет участие заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства региона Иван Козаченко.
Первый рейс «Саратов - Сосновка» стартует в 07.00 с причала № 7, далее «Саратов – Шумейка» - в 07.30 с причала № 6.
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