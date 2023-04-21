Саратовцы получили более десяти наград на фестивале «Театральное Приволжье»

Фото: https://vk.com/theatres.fest

Торжественная церемония награждения лауреатов IV сезона «Театрального Приволжья» и закрытие фестиваля состоялось в Пермском академическом Театре-Театре вчера, 20 апреля.

Фестиваль «Театральное Приволжье» - один из самых масштабных в Приволжском федеральном округе по охвату участников. Он проходит по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова. В этом году в нем приняли участие 8 700 представителей театральных коллективов, 87 экспертов, а спектакли увидели более 200 тысяч зрителей.

По итогам IV сезона «Театрального Приволжья» юные саратовцы одержали 5 побед. В номинации «Лучший детский спектакль» третье место заслужил спектакль «Дети войны» группы «Феникс», детской театральной студии имени О.П. Табакова.

Лучшей актрисой детского театра названа Ника Бурякова. Звания «Победители конкурса афиш и плакатов» удостоены юные саратовские художники. В возрастной категории от 6 до 17 лет первое место заняли учащиеся Боголюбовского училища и ДШИ Полина Щербакова и Полина Грабовская; в возрастной категории 18-30 лет – третье место у студентки Боголюбовского училища Татьяны Поваровой.

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