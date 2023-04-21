На трассе под Вольском загорелся «КамАЗ»

Сегодня на трассе на территории Вольского района Саратовской области произошел пожар, горел большегруз. Об этом сообщил пользователь Денис Новиков в группе «На дорогах Балаково» в социальной сети «ВКонтакте».

Видеозапись, опубликованная мужчиной, демонстрирует горящий тягач с прицепом на обочине.

Как пояснили в ГУ МЧС по региону, в настоящее время два расчета пожарных работают на месте происшествия, чтобы потушить «КамАЗ». На данный момент неизвестно, были ли при инциденте пострадавшие и какой была причина возгорания.

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