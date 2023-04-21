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НовостиПроисшествия21 апреля 2023 10:12

На трассе под Вольском загорелся «КамАЗ»

На месте работают два расчета пожарных
Роман Хвалин

Сегодня на трассе на территории Вольского района Саратовской области произошел пожар, горел большегруз. Об этом сообщил пользователь Денис Новиков в группе «На дорогах Балаково» в социальной сети «ВКонтакте».

Видеозапись, опубликованная мужчиной, демонстрирует горящий тягач с прицепом на обочине.

Как пояснили в ГУ МЧС по региону, в настоящее время два расчета пожарных работают на месте происшествия, чтобы потушить «КамАЗ». На данный момент неизвестно, были ли при инциденте пострадавшие и какой была причина возгорания.

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